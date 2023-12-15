Beyaz Saray’ı bitiren iki yol iki kötü politika! Netanyahu-Biden gerilimi artıyor| Batı basını yazdı: ABD’ye çifte darbe

Terör devleti İsrail ile en büyük destekçisi ABD'nin desteği ile Gazze'de soykırıma devam ederken Batı basınından katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile hamisi Başkan Joe Biden arasında benzeri görülmemiş gerilimler yaşandığını iddia etti. İngiliz the Guardian, "Netanyahu ABD'nin İsrail'i dizginlemeye yönelik her türlü girişimini boşa çıkarmaya hazır olduğundan dolayı Biden zor durumda" başlığını kullanırken CNN International ise "Biden, İsrail'in yanında yer almanın siyasi bedelini hissederken Beyaz Saray ile Netanyahu arasında benzeri görülmemiş gerilimler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.