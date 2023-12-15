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Beyaz Saray’ı bitiren iki yol iki kötü politika! Netanyahu-Biden gerilimi artıyor| Batı basını yazdı: ABD’ye çifte darbe

Terör devleti İsrail’in en büyük destekçisi ABD’de kriz büyüyor. Batı basını ABD Başkanı Joe Biden’ın soykırımcı İsrail’e verdiği destek dolayısıyla git gide siyasi krize sürüklendiğini belirtti. CNN International, Biden ve Netanyahu arasında benzeri görülmemiş bir gerilim yaşandığına dikkat çekerken Guardian ise soykırımcı İsrail’in 18 bin sivili öldürmesine izin veren Biden’ın şimdi ise Netanyahu kendisini dinlemiyormuş gibi bir izlenim yarattığına ve her iki durumun da Biden için siyasi kriz anlamına geldiğine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 15:15 Güncelleme 15 Aralık 2023, 15:42
Beyaz Saray’ı bitiren iki yol iki kötü politika! Netanyahu-Biden gerilimi artıyor| Batı basını yazdı: ABD’ye çifte darbe

Terör devleti İsrail ile en büyük destekçisi ABD'nin desteği ile Gazze'de soykırıma devam ederken Batı basınından katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile hamisi Başkan Joe Biden arasında benzeri görülmemiş gerilimler yaşandığını iddia etti. İngiliz the Guardian, "Netanyahu ABD'nin İsrail'i dizginlemeye yönelik her türlü girişimini boşa çıkarmaya hazır olduğundan dolayı Biden zor durumda" başlığını kullanırken CNN International ise "Biden, İsrail'in yanında yer almanın siyasi bedelini hissederken Beyaz Saray ile Netanyahu arasında benzeri görülmemiş gerilimler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

BIDEN-NETANYAHU GERİLİMİ ARTIYOR

CNN International, Biden'ın, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Netanyahu'yu çok yakınında tutuğunu belirtirken Gazze'de iki aydır devam eden soykırım ile birlikte iki isim arasındaki gerilimin arttığına dikkat çekti. CNN International Biden'ın kameralar önünde olmayan bir etkinlikte İsrail'i "ayrım gözetmeyen bombardımanla" suçladığını söyledi.

BİBİ'YE DESTEK ABD'Yİ TEHLİKEYE ATIYOR

Biden'ın Gazze konusundaki tutumu, terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasından kaynaklanmıyor. CNN International, Beyaz Saray'ın soykırıma verdiği desteğin kendi ulusal güvenlik hedeflerini ciddi şekilde tehlikeye atıp atmayacağı konusunda endişelendiğini belirtiyor.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ?

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın önümüzdeki perşembe günü İsrail'e bir ziyaret düzenleyeceğine dikkat çeken CNN International, Biden'ın Tel Aviv'e yönelik suçlamalarının ardından gelen bu ziyaretin, Biden'ın ekim ayındaki gezisi ile çelişkili olduğunu vurguladı. Zira Biden, İsraillilere acılarını, şoklarını ve "her şeyi tüketen öfkelerini" anladığını söylemişti.

BIDEN'IN ÖDEYECEĞİ SİYASİ BEDEL ARTIYOR

CNN International'a göre Biden, ABD'de ve uluslararası alanda gördüğü baskının sonucunda İsrail'e karşı yaklaşımında değişikliğe gidebilir. Özellikle de Ukrayna'ya verilen maddi destek dolayısıyla hükümetin kapanma noktasına geldiği ABD'de İsrail'e yönelik 14 milyon dolarlık yardım paketinin mevcut haliyle Kongre'den geçmeyeceği düşünülüyor. CNN International ise bu şartlar altında Biden'ın ödediği siyasi bedelin artmaya devam edeceğini belirttiler.

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ABD'YE ÇİFTE DARBE

İngiliz the Guardian ise "ABD'nin İsrail hükümeti üzerinde etkisini sürdürdüğünü gösterme çabalarının, perşembe günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Hamas'ın kökünü kazıma görevini tamamlamanın aylar süreceğini söylemesi ve sızdırılan bir ABD istihbarat değerlendirmesinin İsrail'in yüzde 45'ini ortaya çıkarması ile çifte darbe aldığını" belirtti.

BIDEN İÇİN İKİ YOL, İKİ KÖTÜ POLİTİKA

Guardian Biden'ın soykırımcı İsrail'in 18 bin Filistinliyi öldürmesine izin verdiğini ve aynı zamanda İsrail'in kendisini dinlemediği izlenimi bıraktığına dikkat çekti ve her iki durumda da bunun ABD Başkanı için kötü bir politika olduğunu belirtti.

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