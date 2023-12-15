Beyaz Saray’ı bitiren iki yol iki kötü politika! Netanyahu-Biden gerilimi artıyor| Batı basını yazdı: ABD’ye çifte darbe

BIDEN'IN ÖDEYECEĞİ SİYASİ BEDEL ARTIYOR

CNN International'a göre Biden, ABD'de ve uluslararası alanda gördüğü baskının sonucunda İsrail'e karşı yaklaşımında değişikliğe gidebilir. Özellikle de Ukrayna'ya verilen maddi destek dolayısıyla hükümetin kapanma noktasına geldiği ABD'de İsrail'e yönelik 14 milyon dolarlık yardım paketinin mevcut haliyle Kongre'den geçmeyeceği düşünülüyor. CNN International ise bu şartlar altında Biden'ın ödediği siyasi bedelin artmaya devam edeceğini belirttiler.

ABD'YE ÇİFTE DARBE

İngiliz the Guardian ise "ABD'nin İsrail hükümeti üzerinde etkisini sürdürdüğünü gösterme çabalarının, perşembe günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Hamas'ın kökünü kazıma görevini tamamlamanın aylar süreceğini söylemesi ve sızdırılan bir ABD istihbarat değerlendirmesinin İsrail'in yüzde 45'ini ortaya çıkarması ile çifte darbe aldığını" belirtti.

BIDEN İÇİN İKİ YOL, İKİ KÖTÜ POLİTİKA

Guardian Biden'ın soykırımcı İsrail'in 18 bin Filistinliyi öldürmesine izin verdiğini ve aynı zamanda İsrail'in kendisini dinlemediği izlenimi bıraktığına dikkat çekti ve her iki durumda da bunun ABD Başkanı için kötü bir politika olduğunu belirtti.