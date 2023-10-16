Yüzlerce Filistinli Refah Sınır Kapısı’nda: Gazze’nin soluk borusunda insanlık dramı!

BOMBALARDAN KAÇAN GAZZELİLER SINIRDA

Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ta ise bekleyiş sürüyor.



GAZZE'NİN SOLUK BORUSU REFAH KAPISI: İNSANLIK NEFES ALAMIYOR

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı. Dünyanın insanlık dramı karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Kurşun, "İnsanlık dramı yaşanıyor. İnsanlık ölmüş durumda ne yazık ki. Refah Sınır Kapısı ile alakalı sabah farklı bir açıklama yapılmıştı. ABD - İsrail ve Mısır anlaştı Refah Sınır Kapısı açılacak şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Aslında bir umut artık. Gazze'nin soluk borusu orası. Şu anda yüzlerce belki de binlerce kişi kapıya doğru akın etmiş durumda. Ancak Netanyahu bunu yalanladı. Daha da öteye gitti insani yardımlar ulaştırılmayacak dedi.24 saatlik yakıtları kaldı. Tepelerine bomba yağan insanlar nereye gidecek? Kimse bilmiyor. Dünya sadece izliyor." ifadelerini kullandı.

HANGİ KELİME YETER?

Yaşanan insanlık dramı karşısında konuşmakta güçlük çeken A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Hangi kelime yeter ki şu görüntüyü anlatmaya? Bilmiyorum ne söyleyeyim bilmiyorum. Küçücük bir bebek babasının omzunda uyuyakalmış o sınır kapısının önünde. Küçücük bir bebek dünyadan haberi yok henüz. Şu an evinde değil gidebileceği bir yeri yok. Her şeyden habersiz güvendiği tek omuz babasının omzunda." dedi.



ABD AÇILACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu. Blinken, Mısır'a düzenlediği ziyareti sonlandırırken basına açıklamalarda bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Blinken, Mısır'ın Gazze halkına önemli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

"Refah Sınır Kapısı tekrar açılacak." diyen Blinken, Birleşmiş Milletler (BM), Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle yardımın Gazze'ye ulaştırılması için bir mekanizma oluşturulacağını bildirmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN