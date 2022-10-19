İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu! Suella Braverman 1834'te sonra ikinci sıraya yerleşti

Suella Braverman

BRAVERMAN, İNGİLTERE'DE 1834'TEN BU YANA EN KISA SÜRE GÖREVDE KALAN İÇİŞLERİ BAKANI

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.