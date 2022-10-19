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    • Dünya
    • 19.10.2022 20:48
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    • 19.10.2022 20:48
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    İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu! Suella Braverman 1834'te sonra ikinci sıraya yerleşti

    Son dakika haberi! İngiltere'de istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine, Grant Shapps getirildi. Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı. İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere’de 5 günde bir bakan değişiyor!

    İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Shapps'in, yeni İngiltere İçişleri Bakanı olarak atandığı bildirildi.

    Grant Shapps, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

    Suella Braverman

    BRAVERMAN, İNGİLTERE'DE 1834'TEN BU YANA EN KISA SÜRE GÖREVDE KALAN İÇİŞLERİ BAKANI
    İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

    Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

        Braverman, 13 Şubat 2020'den, İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

        KWASİ KWARTENG DE 38 GÜN GÖREVDE KALMIŞTI
        Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı.

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        Haberler Dünya İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu! Suella Braverman 1834'te sonra ikinci sıraya yerleşti
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