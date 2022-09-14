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    • Dünya
    • 14.09.2022 15:13
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    • 14.09.2022 15:26
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    ABD'deki sapkın LGBT'lilerden görülmemiş istismar: 10 yaşındaki çocuğu “en genç trans model” diye podyuma çıkardılar!

    Son dakika haberi! Küresel sapkınlık projesi olan LGBT çocukların dünyasına girmek için türlü türlü yol deniyor. Son olarak 10 yaşındaki “trans çocuk” Noella McMaher’ın, New York Moda Haftası’nda podyuma çıkması ABD'deki çürümenin boyutlarını tekrar gün yüzüne çıkardı. 10 yaşında podyumda yürütülerek istismar edilen Noella McMaher basın tarafından, “en genç trans model” olarak kamuoyuna tanıtıldı. Öte yandan LGBT'ye desteğini açıkça gösteren ABD yönetimi de üst düzey yönetim noktalarına sapkın isimleri atamaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    LGBT’lilerden görülmemiş istismar!

    Küresel sapkınlık projesi olan LGBT çocukların dünyasına girmek için türlü türlü yol deniyor.



    10 YAŞINDAKİ TRANS ÇOCUĞU PODYUMA ÇIKARDILAR
    LGBT'nin son skandalı ABD'de düzenlenen New York Moda Haftası'nda sahnelendi. Podyumda yürütülen 10 yaşındaki "trans çocuk" Noella McMaher basın tarafından, "En genç trans model" olarak kamuoyuna tanıtıldı.

    ÇOCUK YAŞTA KANDIRILDI
    Sapkınlık projesi için daha çocuk yaşta kandırılan McMaher konuyla ilgili "Aslında insanlara ve çocuklara transseksüel olmanın kötü bir şey olmadığını gösteriyorum" açıklaması yaptı.

    Neolla, Şubat ayında "Trans Clothing Company" tarafından podyuma çıkarıldı. 10 Eylül'de ise "Renacio" şirketi tarafından podyumda yürütüldü ve kıyafetlerin tanıtımı, "En genç trans model" sloganıyla yaptırıldı.



        SÖZDE AİLESİ DE SAPKIN LGBT ÜYESİ
        Sapkınlığın başı olan Noella'nın sözde LGBT ailesi Dee McMaher ve Ray McMaher, skandalı, "Dünyadaki tüm trans çocukların hayallerine katkıda bulunmak ve onları savunmak bizim için bir onur." sözleriyle savundu.

        4 YAŞINDA CİNSİYET DEĞİŞTİRMESİ İÇİN AİLESİ ONAY VERDİ
        Erkek doğan Noella McMaher, henüz 2 yaşındayken "Baba, ben kız gibi hissediyorum" dedi, ailesi derhal transeksüel dönüşüm sürecine başladı. 4 yaşında "trans cinsiyet değiştirme tedavisine" başlatılan Noella McMaher'in dönüşüm sürecinin devam ettiği bildirildi.

        CİNSİYETSİZ ÇOCUK VAKALARI
        Son yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinde artan "cinsiyetsiz çocuk" vakaları, toplum içerisindeki çürüme ve yozlaşmanın boyutlarını gösteriyor. Batı toplumu, çocukları "cinsiyetsizleştirerek" çocuk istismarı ve pedofilinin de yolunu açıyor.

        KÜRESEL SAPKINLIK ÇETESİ GÜCÜNÜ BEYAZ SARAY'DAN ALIYOR
        ABD Başkanı Joe Biden yaptığı gaflarlar gündeme gelirken ilginç atamalara da imza atıyor. Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye desteğini açıkça göstererek ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren trans Rachel Levine'yi oramiral olarak atamıştı. Levine oramiral olarak atanan ilk trans olmuştu.


        Fotoğrafta: Rachel Levine

        BİDEN'DEN TEPKİ ÇEKEN BİR ATAMA DAHA
        ABD Başkanı Joe Biden, maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi tarafından kurulan ekibe ilginç bir atama yaptı.

            Demetre Daskalakis isimli Yunan asıllı doktor Maymunçiçeği Müdahale Koordinatör Yardımcısı olarak atandı.

            Fotoğrafta: Demetre Daskalakis

            DEMETRE DAKALAKİS SATANİST ÇIKTI
            Biden'ın atadığı Dr. Demetre Daskalakis'in satanist olduğu ortaya çıktı.

            Dr. Demetre Daskalakis sosyal medyadan satanizm sembollerini paylaştığı görüldü.

            EŞCİNSEL İDDİASI
            Öte yandan ABD'liler tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarından Daskalakis'in aynı zamanda eşcinsel olduğu da iddia edildi.

            "SATANİZM SEMBOLLERİNİ GURURLA TAŞIR"
            ABD'li sunucu Benny Johnson Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Joe Biden, Beyaz Saray'a bir Satanist atadığını belirterek, "Demetre Daskalakis ile tanışın. Demetre, Joe Biden tarafından resmi Beyaz Saray Ulusal Maymun Çiçeği Müdahale Koordinatör Yardımcısı olarak atandı. Demetre, Şeytan Kilisesi'nin resmi sembolünü gururla taşır: Pentagram." dedi.

            Johnson Daslakis'in satanizm sembollerine ilişkin yaptığı paylaşımları da tweetledi.
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