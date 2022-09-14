ABD'deki sapkın LGBT'lilerden görülmemiş istismar: 10 yaşındaki çocuğu “en genç trans model” diye podyuma çıkardılar!

ÇOCUK YAŞTA KANDIRILDI

Sapkınlık projesi için daha çocuk yaşta kandırılan McMaher konuyla ilgili "Aslında insanlara ve çocuklara transseksüel olmanın kötü bir şey olmadığını gösteriyorum" açıklaması yaptı.

Neolla, Şubat ayında "Trans Clothing Company" tarafından podyuma çıkarıldı. 10 Eylül'de ise "Renacio" şirketi tarafından podyumda yürütüldü ve kıyafetlerin tanıtımı, "En genç trans model" sloganıyla yaptırıldı.