ABD'deki sapkın LGBT'lilerden görülmemiş istismar: 10 yaşındaki çocuğu “en genç trans model” diye podyuma çıkardılar!

Küresel sapkınlık projesi olan LGBT çocukların dünyasına girmek için türlü türlü yol deniyor.
10 YAŞINDAKİ TRANS ÇOCUĞU PODYUMA ÇIKARDILAR
LGBT'nin son skandalı ABD'de düzenlenen New York Moda Haftası'nda sahnelendi. Podyumda yürütülen 10 yaşındaki "trans çocuk" Noella McMaher basın tarafından, "En genç trans model" olarak kamuoyuna tanıtıldı.
ÇOCUK YAŞTA KANDIRILDI
Sapkınlık projesi için daha çocuk yaşta kandırılan McMaher konuyla ilgili "Aslında insanlara ve çocuklara transseksüel olmanın kötü bir şey olmadığını gösteriyorum" açıklaması yaptı.
Neolla, Şubat ayında "Trans Clothing Company" tarafından podyuma çıkarıldı. 10 Eylül'de ise "Renacio" şirketi tarafından podyumda yürütüldü ve kıyafetlerin tanıtımı, "En genç trans model" sloganıyla yaptırıldı.