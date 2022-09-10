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    • 10.09.2022 17:52
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    • 10.09.2022 18:15
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    Beyaz Saray'da satanist var! Joe Biden'ın maymun çiçeği ekibine atadığı Demetre Daskalakis'le ilgili gerçek ortaya çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden ilginç atamalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Rachel Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'ne oramiral olarak atanan ilk trans olmuştu. Joe Biden yine tepki çeken bir atamaya imza attı. Joe Biden’ın maymun çiçeği salgını ekibinin başkan yardımcısı olarak getirdiği Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis’in, satanist olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Biden satanist atadı

    ABD Başkanı Joe Biden yaptığı gaflarlar gündeme gelirken ilginç atamalara da imza atıyor.

    Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye desteğini açıkça göstererek ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren trans Rachel Levine'yi oramiral olarak atamıştı. Levine oramiral olarak atanan ilk trans olmuştu.


    Fotoğrafta: Rachel Levine

    BİDEN'DEN TEPKİ ÇEKEN BİR ATAMA DAHA
    ABD Başkanı Joe Biden, maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi tarafından kurulan ekibe ilginç bir atama yaptı.

    Demetre Daskalakis isimli Yunan asıllık doktor Maymunçiçeği Müdahale Koordinatör Yardımcısı olarak atandı.

    Fotoğrafta: Demetre Daskalakis

    DEMETRE DAKALAKİS SATANİST ÇIKTI
    Biden'ın atadığı Dr. Demetre Daskalakis'in satanist olduğu ortaya çıktı.

    Dr. Demetre Daskalakis sosyal medyadan satanizm sembollerini paylaştığı görüldü.

        EŞCİNSEL İDDİASI
        Öte yandan ABD'liler tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarından Daskalakis'in aynı zamanda eşcinsel olduğu da iddia edildi.

        "SATANİZM SEMBOLLERİNİ GURURLA TAŞIR"
        ABD'li sunucu Benny Johnson Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Joe Biden, Beyaz Saray'a bir Satanist atadığını belirterek, "Demetre Daskalakis ile tanışın. Demetre, Joe Biden tarafından resmi Beyaz Saray Ulusal Maymun Çiçeği Müdahale Koordinatör Yardımcısı olarak atandı. Demetre, Şeytan Kilisesi'nin resmi sembolünü gururla taşır: Pentagram." dedi.

        Johnson Daslakis'in satanizm sembollerine ilişkin yaptığı paylaşımları da tweetledi.
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