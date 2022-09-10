Beyaz Saray'da satanist var! Joe Biden'ın maymun çiçeği ekibine atadığı Demetre Daskalakis'le ilgili gerçek ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı gaflarlar gündeme gelirken ilginç atamalara da imza atıyor.
Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye desteğini açıkça göstererek ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren trans Rachel Levine'yi oramiral olarak atamıştı. Levine oramiral olarak atanan ilk trans olmuştu.
Fotoğrafta: Rachel Levine
BİDEN'DEN TEPKİ ÇEKEN BİR ATAMA DAHA
ABD Başkanı Joe Biden, maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi tarafından kurulan ekibe ilginç bir atama yaptı.
Demetre Daskalakis isimli Yunan asıllık doktor Maymunçiçeği Müdahale Koordinatör Yardımcısı olarak atandı.
Fotoğrafta: Demetre Daskalakis
DEMETRE DAKALAKİS SATANİST ÇIKTI
Biden'ın atadığı Dr. Demetre Daskalakis'in satanist olduğu ortaya çıktı.
Dr. Demetre Daskalakis sosyal medyadan satanizm sembollerini paylaştığı görüldü.