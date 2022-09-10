Beyaz Saray'da satanist var! Joe Biden'ın maymun çiçeği ekibine atadığı Demetre Daskalakis'le ilgili gerçek ortaya çıktı

"SATANİZM SEMBOLLERİNİ GURURLA TAŞIR"

ABD'li sunucu Benny Johnson Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Joe Biden, Beyaz Saray'a bir Satanist atadığını belirterek, "Demetre Daskalakis ile tanışın. Demetre, Joe Biden tarafından resmi Beyaz Saray Ulusal Maymun Çiçeği Müdahale Koordinatör Yardımcısı olarak atandı. Demetre, Şeytan Kilisesi'nin resmi sembolünü gururla taşır: Pentagram." dedi.

Johnson Daslakis'in satanizm sembollerine ilişkin yaptığı paylaşımları da tweetledi.