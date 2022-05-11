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    Rusya’da bir oligark daha gizemli bir şekilde hayatını kaybetti

    Ölen Rus oligarların sayısı 7'ye çıktı. Ölenlerin intihar ettiği, kazaya kurban gittiği iddiası ortaya atılırken, hepsinin ortak noktası Putin'İn politikalarını eleştirmiş olmalarıydı.

    Peş peşe ölüyo’Rus’!

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ölen Rus oligarkların sayısı, 7'ye çıktı. Hepsinin de ortak noktası, Putin'in politikalarını eleştirmiş olmalarıydı. Ölenlerin kiminin intihar ettiği, kiminin kazaya kurban gittiği iddiası ortaya atıldı. Son olarak enerji devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Alexander Subbotin'in (43) şaman çift tarafından kurbağa zehiriyle tedavi edilirken kalp krizi geçirip öldüğü açıklandı. Daha önce de oligarklar Vladislav Avayev, Sergey Protosenya, Vasili Melnikov, Aleksandır Tyulyakov, Mihail Watford ve Leonid Shulman ölmüştü.



    Şaman çift Alexey Pindyurin ve Kristina Teikhrib, aşırı alkol alanlara kurbağa zehiri enjekte ediyor. Horoz kanıyla yıkayarak kendine gelmelerini sağlıyor!



    Sergey Protosenya'nın İspanya'da karısı Natalia ve kızı Maria'yı öldürdükten sonra intihar ettiği açıklanmıştı.
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    ’Sansarlar’
    Haberler Dünya Rusya’da bir oligark daha gizemli bir şekilde hayatını kaybetti
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