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    • Dünya
    • 08.03.2022 22:52
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    • 08.03.2022 23:14
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    Putin imzaladı! Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle: Ürün ve ham madde ticaretini kısıtladı

    Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Avrupa ve ABD'nin yaptırım bombardımanına uğradı. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden Rus petrol ve gazının ithalatını yasakladı. Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın güvenliği için ithalat ve ihracatı sınırlayan ekonomik önlemlerle ilgili başkanlık kararnamesini imzaladı.

    AA
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    Yaptırımlara karşı hamle!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas gerilimi Rusya Devlet Başkanı Putin'in Luhansk ve Donetsk'i bağımsız olarak tanımasının ardından savaşa dönüştü.

    Savaş 13. gününde devam ederken Rusya, ABD ve Batı'nın ağır yaptırım bombardımanına uğradı. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden Rus petrol ve gazının ithalatını yasakladı.

    PUTİN'DEN YAPTIRIMLARA KARŞI HAMLE
    Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın güvenliği için ithalat ve ihracatı sınırlayan ekonomik önlemlerle ilgili başkanlık kararnamesini imzaladı.

    Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

    ÜRÜN VE HAM MADDE TİCARETİ KISITLANACAK
    Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" ifadesine yer verildi.

    Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

    Joe Biden hükümeti Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı.

        ABD VE İNGİLTERE'DEN PEŞ PEŞE YASAK
        ABD Başkanı Joe Biden "Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladık" dedi ve kararı imzaladı. Bunun yanında İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." açıklamasında bulundu.

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        Haberler Dünya Putin imzaladı! Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle: Ürün ve ham madde ticaretini kısıtladı
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