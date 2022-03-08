Putin imzaladı! Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle: Ürün ve ham madde ticaretini kısıtladı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas gerilimi Rusya Devlet Başkanı Putin'in Luhansk ve Donetsk'i bağımsız olarak tanımasının ardından savaşa dönüştü.
Savaş 13. gününde devam ederken Rusya, ABD ve Batı'nın ağır yaptırım bombardımanına uğradı. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden Rus petrol ve gazının ithalatını yasakladı.
PUTİN'DEN YAPTIRIMLARA KARŞI HAMLE
Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın güvenliği için ithalat ve ihracatı sınırlayan ekonomik önlemlerle ilgili başkanlık kararnamesini imzaladı.
Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
ÜRÜN VE HAM MADDE TİCARETİ KISITLANACAK
Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" ifadesine yer verildi.
Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.