Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! Rus petrolüne ve gazına yasak kararı...

ABD Başkanı Joe Biden Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın 13. gününde Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımları açıkladı.
Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;
RUS PETROLÜ YASAKLANDI
"ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. ABD Ukraynalı mültecilerin sorumluluğunu diğer ülkelerle paylaşacaktır.
Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.
İki noktaya vurgu yapmak istiyorum. ABD'nin enerji üretimini kısıtladığına dair iddialar gerçek dışıdır. ABD'de karasal petrol çıkarma tesisinin yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Ancak, bu alanlarda yeni petrol çıkarabilecek alanlar bulunmaktadır.
"YAKIT FİYATLARI KONUSUNDA HİÇ KİMSE ENDİŞELENMEMELİDİR."
Yakıt fiyatları konusunda hiç kimse endişelenmemelidir. Putin gibi tiranlara enerji kaynaklarını savaş gücü olarak kullanamayacaklarını göstermemiz lazım.
Rusya'ya tekrar tekrar ateşkes çağrısında bulunduk. Onlar bunu dikkate almadı. Rusya'nın ilerleyişi korkunç bir insanlık dramına dönüşüyor. Putin hiçbir zaman Ukrayna'da zafer elde edemeyecek.
Ukrayna halkı cesaretiyle Putin'in istediğini alamayacağını gösterdi."
BİR YAPTIRIM DA İNGİLTERE'DEN
Öte yandan İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." açıklamasında bulundu.
İDDİA GÜNDEME GELMİŞTİ
Gün içerisinde Joe Biden'ın Avrupalı müttefiklerinin katılımı olmadan Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacağı iddiası gündeme gelmişti.