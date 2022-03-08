Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! Rus petrolüne ve gazına yasak kararı...

Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.

İki noktaya vurgu yapmak istiyorum. ABD'nin enerji üretimini kısıtladığına dair iddialar gerçek dışıdır. ABD'de karasal petrol çıkarma tesisinin yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Ancak, bu alanlarda yeni petrol çıkarabilecek alanlar bulunmaktadır.

"YAKIT FİYATLARI KONUSUNDA HİÇ KİMSE ENDİŞELENMEMELİDİR."

Yakıt fiyatları konusunda hiç kimse endişelenmemelidir. Putin gibi tiranlara enerji kaynaklarını savaş gücü olarak kullanamayacaklarını göstermemiz lazım.