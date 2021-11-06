Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.11.2021 03:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2021 03:43
    ABONE OL

    Son dakika: Bağdat Yeşil Bölge’de büyük patlama sesi! Irak Başbakanı Kazımi’nin evini drone ile vurdular

    Son dakika haberi... Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü patlama sesi duyuldu. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

    Irak Başbakanına drone ile saldırı

    Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

    Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'ndan yapılan açıklamada, Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

    Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.

    "BEN İYİYİM, AİLEMİN YANINDAYIM"
    Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum." dedi.

    Şİİ MİLİS LİDERLER, TEHDİT SAVURMUŞTU
    İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi'ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazımi'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı.

    Hazali'nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükûmete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP’in ucu iyice kaçtı!
    Haberler Dünya Son dakika: Bağdat Yeşil Bölge’de büyük patlama sesi! Irak Başbakanı Kazımi’nin evini drone ile vurdular
        SON DAKİKA