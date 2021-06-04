Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.06.2021 18:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 19:05
    ABONE OL

    : 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için üyesi 'yle yakından çalışmaya devam edeceğiz

    Genel Sekreteri , "’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda ve ’ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye’nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi" açıklamasında bulundu. Haberin detayları...

    AA
    Stoltenberg Türkiye'nin önemini vurguladı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sonra da İttifak'ın güney sınırında istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

    Stoltenberg, NATO, Alman Dış İlişkiler Konseyi ve Bookings Institution ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı.

    NATO'nun 2030 vizyonunu açıklayan Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı için önemine değindi.

    "TÜRKİYE, DEAŞ İLE MÜCADELEDE FAZLASIYLA ÖNEMLİYDİ"

    Stoltenberg, şunları söyledi:

        "Turkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye'nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi."

        "YAKINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Türkiye'nin DEAŞ'a karşı küresel koalisyonda önemli bir rol oynadığının altını çizen Stoltenberg, "'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda göçmen ve sığınmacı krizi için de kritik konumda bulunduğunu anımsattı.

        NATO içerisindeki farklılıklar ve anlaşmazlıkları aşmak için İttifak'ın önemli bir platform olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın bunun en önemli örneği olduğunu belirtti.

            Stoltenberg, "Bu çok büyük bir şey çünkü bu tür tansiyonlar gerçekten tehlikeli durumlara ve zararlara yol açabiliyor." dedi ve son aylarda Doğu Akdeniz'de tansiyonun azalmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            FETÖ elebaşının yeğeni Selahattin Gülen tutuklandı
            Haberler Dünya Jens Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmaya devam edeceğiz