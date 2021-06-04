NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sonra da İttifak'ın güney sınırında istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Stoltenberg, NATO, Alman Dış İlişkiler Konseyi ve Bookings Institution ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı.
NATO'nun 2030 vizyonunu açıklayan Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı için önemine değindi.
"TÜRKİYE, DEAŞ İLE MÜCADELEDE FAZLASIYLA ÖNEMLİYDİ"
Stoltenberg, şunları söyledi: