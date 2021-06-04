"Turkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye'nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi."

"YAKINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"