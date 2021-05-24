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    • Dünya
    • 24.05.2021 23:09
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    • 24.05.2021 23:09
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    'den İsrail itirafı: operasyonunda hedefine ulaşamadı

    yetkilisi, İsrail'in iddia ettiği gibi 'de 'ın saldırı altyapısının imha edilmesi hedefini tam gerçekleştiremediğini ve bu nedenle Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak için çaba göstereceklerini söyledi.

    ABD'den İsrail itirafı! Gazze...

    Dışişleri Bakanı 'ın Orta Doğu'ya düzenleyeceği seyahate ilişkin gazetecilere bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi, çatışmaların durmuş olması ve tarafların şimdiye dek ateşkese uymuş olmasından dolayı rahatladıklarını kaydetti.

    Yetkili, Blinken'ın bölge ziyaretinin amacının ateşkesi kalıcı hale getirme ve 'ye yapılacak yardımlar gibi konuları bölge müttefikleri ile görüşmek olduğunu söyledi.

    "MISIR'I TAKDİR EDİYORUZ"
    Ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayan ve 'a teşekkür eden yetkili, "Mısır'ı, şiddeti durdurmaya aracı olmak üzere oynadığı kritik rolden dolayı takdir ediyoruz" dedi.

    Gazze'ye yapılacak yardımlarda 'ın bir engel çıkarma ihtimaline yanıt veren yetkili, Hamas'ın yardımların girişine izin vermesini beklediğini ve 'ın burada da önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

    İSRAİL'İN HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İDDİALARINA YANIT
    Bir gazetecinin, "İsrail'in bu operasyondaki amaçlarının Hamas'ın yeniden saldırı yapma kabiliyetini tamamen yok etmek olduğu açıklamasını dikkate alarak İsrail'in bu hedefini gerçekleştirdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna yetkili şu yanıtı verdi:

    "Hamas'ın saldırı kabiliyetlerini yok etme konusunda bakışımız şu şekildedir; elbette ki bu tamamlanmadı. Hala orada sahadalar. Orada duruyorlar ve bu yüzdendir ki bu dosya (ABD Dışişlerinin Filistin dosyası) konusundaki angajmanımızı Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak ve kontrol altına almak için yeniden yapılandırıyoruz. Ama taraflardan aldığımız taahhüdü son derece ciddiye alıyoruz ve ateşkese en azından kısa dönemde uyulacağını umuyoruz."

    Bakanı Blinken, bu hafta , , ve Amman'ı ziyaret edecek.

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    Haberler Dünya ABD'den İsrail itirafı: Gazze operasyonunda hedefine ulaşamadı