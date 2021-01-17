Klain, bu politika hedeflerine "tam olarak ulaşılmasının", "yalnızca gelecek başkanın yapmayı vaat ettiği idari eylemleri değil, aynı zamanda güçlü Kongre eylemini" de gerektirdiğini ifade etti. Klain, Biden'ın eylemlerinin "sadece Trump yönetiminin en ağır zararlarını tersine çevirmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımak için" alınacağını savundu.

Seçilmiş Başkan Biden'ın göreve başlamasının ardından ABD genelinde ceza adaleti sisteminde yasal değişiklikler getirmesi ve iklim değişikliğini kontrol altına almayı hedefleyen girişimler başlatması bekleniyor.