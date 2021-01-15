Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte
Son dakika haberi... ABD 6 Ocak kanlı baskını sonrası hareketli günler yaşayama devam ediyor. Başkent Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Kongre Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor.
Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak.
15.01.2021 10:22
- Son Güncelleme: 15.01.2021 10:33
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