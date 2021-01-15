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Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte

Son dakika haberi... ABD 6 Ocak kanlı baskını sonrası hareketli günler yaşayama devam ediyor. Başkent Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Kongre Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor.

Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak.

15.01.2021 10:22 - Son Güncelleme: 15.01.2021 10:33
Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte


ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kaldı.

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Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte

Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte

Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak.

Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte

Törene sayılı günler kala çalışmalara hız verilirken, kilit öneme sahip cadde ve sokakların beton bariyerler ile kapatılmasına devam ediliyor.

Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Washington DC’de güvenlik alarmı! Eller tetikte

Kongre çevresinde ise Ulusal Muhafızların nöbeti aralıksız şekilde sürüyor.

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