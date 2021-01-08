ABD'nin her yerinden Washington'a akan Trump'çılar, Senato'yu ele geçirdi. Biden'ın başkanlığının onaylanmasını engellemek istedi.
Eylem 4 saat devam etti. 4 sivil vurularak can verdi. ABD başkentinde 15 gün süreyle OHAL ilan edildi. Biden, "Kongre'ye girenler terörist" dedi.
ABD Kongre binası, 1814'teki İngiliz işgalinden bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Kullanılan bazı kimyasalların alevi geceyi böyle aydınlattı.
AMERİKAN BAHARI
Trump taraftarları, Biden'ın başkanlığının onaylandığı toplantıda Kongre binasını bastı. Sivil darbe yapmaya kalkıştı. Çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda gösterici de yaralandı...
ABD'de 207 yıl sonra bir ilk yaşandı. Seçimi kaybeden Donald Trump'ın destekçileri, Kongre binasını basıp adeta sivil darbe yapmaya kalkıştı. Baskın, dünyada büyük yankı uyandırdı. Çıkan çatışmalarda 4 kişi ölürken, yüzlerce kişi de yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından göstericiler ortalığı yakıp yıktı.
GÖREVDEN HEMEN ALINSIN: Trump'ın azledilmesi ya da görevden alınması için çağrılar da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.
WASHINGTON POST: Trump görevden alınmalı.
NEW YORK TIMES: İnternet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığına yer verdi.
CNN: Çete ABD başkentini işgal etti.
BIDEN: ONLAR YERLİ TERÖRİSTLER
Biden, olayları "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendirdi. Trump'ı şiddeti kışkırtmak ve demokrasinin altını oymakla itham eden Biden, Kongre binasını basanlar için "yerli teröristler" dedi.
DARBE TEŞEBBÜSÜ
Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur" dedi. Cumhuriyetçi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı. ABD eski Başkanı George Bush, Washington olaylarını "ayaklanma" ifadesiyle tanımladı.
BIDEN RESMEN BAŞKAN
ABD Başkanı seçilen Biden'ın başkanlığı için oy kullanıldı. Kongre'de seçici kurul üyesi 270 kişinin oyu ile Biden'in başkanlığı resmen tescillendi. Trump da 20 Ocak'ta başkanlığı Biden'a devredeceğini söyledi.
KABİNE'DEN İLK İSTİFA
İşgalden sonra Beyaz Saray'da istifalar peş peşe geldi. Trump'ın Ulaştırma Bakanı Chao, görevi bıraktığını açıkladı. Diğer istifalar ise şöyle: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Mike Pottinger, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta, Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham.
TRUMP TAVIR
ABD basını 'göstericiler' ifadesini kullanmayı bıraktı. Hepsi tek bir ağızdan 'Trump yanlısı çeteciler' 'yağmacılar', 'isyancılar' ifadelerini kullanmaya başladı. Türkiye'de şiddetin karşısında duran gazetecilere 'yandaş' demekten çekinmeyen ABD'li gazeteciler, Kongre'de yaşananları ise gözyaşları içinde aktardı.
NOTLAR
Başkent Washington'da 15 günlük OHAL ilan edildi.
FBI Washington bürosu, Twitter'dan paylaştıkları mesajla, Kongre'deki şiddet olaylarına karışanları tespit etmek için halktan yardım istedi.
Federal Güvenlik Güçleri Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu.
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, yaşananlar ışığında seçime itirazdan vazgeçtiklerini ilan etti.
Georgıa'da yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde, Demokrat Parti, çoğunluğu sağladı.
Senato, Pennsylvania sonuçlarına itirazı reddetti.
DÜNYA NE DEDİ?
Türkiye: Endişe ile izliyoruz. Vatandaşlarımız Washington'dan uzak dursun.
Almanya: ABD'deki görüntüler demokrasi düşmanlarını memnun ediyor.
Kanada: Washington'daki durum kaygı verici.
İngiltere: Yaşananlar 'rezalet.' İspanya: Kongre'den gelen haberleri kaygıyla izliyoruz.
Rusya: ABD'ninki artık kusursuz bir demokrasi değil.
İran: ABD'de demokrasi yok.