





BIDEN: ONLAR YERLİ TERÖRİSTLER

Biden, olayları "ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak nitelendirdi. Trump'ı şiddeti kışkırtmak ve demokrasinin altını oymakla itham eden Biden, Kongre binasını basanlar için "yerli teröristler" dedi.

, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur" dedi. Cumhuriyetçi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı. ABD eski Başkanı George Bush, Washington olaylarını "ayaklanma" ifadesiyle tanımladı.Başkanı seçilen Biden'ın başkanlığı için oy kullanıldı. Kongre'de seçici kurul üyesi 270 kişinin oyu ile Biden'in başkanlığı resmen tescillendi. Trump da 20 Ocak'ta başkanlığı Biden'a devredeceğini söyledi.