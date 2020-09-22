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    • 22.09.2020 19:07
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    Devlet Başkanı Şi'den flaş savaş sözleri

    75'inci Genel Kuruluna video mesaj gönderen Devlet Başkanı , "Herhangi bir ülke ile ne ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Şi'den flaş savaş sözleri

    Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna video mesaj ile katılan Şi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkesini sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarını reddederek, virüse karşı mücadelenin "siyasileştirilmemesi", "uluslararası mücadele" ve "küresel iyileşme" çağrısı yaptı.

    Şi Cinping, ''Kovid-19 insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

    TRUMP'A KARŞI SİSTEMİ SAVUNUYOR

    ABD Başkanı Trump'ın "tek taraflı", "korumacı" ve "önce Amerika" mesajının aksine çok taraflı uluslararası sistemi savunan Şi, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybedeceği bir oyun oynamayacağız." değerlendirmesi yaptı.
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