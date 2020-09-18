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    • Ekonomi
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    • 18.09.2020 16:06
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    : den en az etkilenecek 3'üncü ülkeyiz

    Albayrak, “ tahminlerine göre ve 'den sonra den 'en az etkilenecek' 3’üncü ülke ." dedi.

    AA
    Bakan Albayrak duyurdu!

    , k İşbirliği ve Kalkınma Örgütü () tahminlerine göre ve 'den sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin olduğunu belirterek, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından OECD'nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaştı.

    OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra salgından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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