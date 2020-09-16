Tüm deneklerde benzer şekilde hafif baş ağrısı, hafif baş dönmesi ve hafif kas ağrısı görüldü. Bazı deneklerin ise ateşi yükseldi.

Pfizer'ın aşı araştırma ve geliştirme departmanının başındaki Kathrin Jansen, bağımsız veri gözlem komisyonunun tüm verilere erişiminin sağlandığını, böylece riskli olduğunu düşündükleri durumları kendilerine iletebileceklerini, ancak şu ana kadar böyle bir riskin ortaya çıkmadığını söyledi.