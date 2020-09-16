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    • 16.09.2020 10:04
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    : Başkanı Trump virüs sı için tarih verdi

    haberi... Salı akşamı Philadelphia'da kanalına konuşan Başkanı , virüs salgınıyla mücadelesine dair gelen soruları yanıtlarken nın kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.

    Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi

    ABD Başkanı Donald Trump Salı akşamı Philadelphia'da ABC News kanalına konuştu.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Trump koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.



    ABD Başkanı, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız, bir önceki yönetim olsaydı FDA [ABD Gıda ve İlaç Yönetimi] ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir" dedi.


    PFİZER: PLASEBO VE AŞI VERİLEN DENEKLERDE AYNI HAFİF YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ
    Trump'ın açıklamasından saatler önce, koronavirüs aşısı üzerine çalışan ilaç devi Pfizer de çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

    Çalışmanın son safhalarında olan şirket, içinde hiçbir etkin madde olmayan ancak psikolojik etkileri görmek için bazı deneklere aşı yerine plasebo verildiğini, gözlemcilerin de hangi denek üzerinde aşının uygulandığını bilmediğini açıkladı.

    Tüm deneklerde benzer şekilde hafif baş ağrısı, hafif baş dönmesi ve hafif kas ağrısı görüldü. Bazı deneklerin ise ateşi yükseldi.

    Pfizer'ın aşı araştırma ve geliştirme departmanının başındaki Kathrin Jansen, bağımsız veri gözlem komisyonunun tüm verilere erişiminin sağlandığını, böylece riskli olduğunu düşündükleri durumları kendilerine iletebileceklerini, ancak şu ana kadar böyle bir riskin ortaya çıkmadığını söyledi.



    44 bin kişinin gönüllü olduğu denemelerde, şirketin Alman BioNTech şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı henüz 29 bin kişi üzerinde denendi. 12 bin kişi, ikinci dozu da aldı.

    Aşının işe yarayıp yaramadığına dair verilere Ekim ayı içinde ulaşılması planlanıyor. Şirket açıklamasına göre yüzde 60 ihtimalle işe yaracağı tahmin ediliyor.

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