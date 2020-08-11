Yunan basını uçak kaldırmayan orduya fena gaz verdi: F-16'lar hazır

Yunan gazetesi Kathimerini'nin iddiasına göre; Yunan savaş gemileri her 15 dakikada bir Oruç Reis'e bölgeden çekilmesi mesajı gönderirken geminin bu mesajları muhatap almayıp denize kablo çekmeye devam ettiği belirtildi.

Yunanistan tarafı, Oruç Reis'in faaliyetleri sonrasında teyakkuza geçmişken Yunan basınından gelen iddialar Yunan donanmasının bölgeyi izlediği yönünde oldu.

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Ta Nea; Yunan donanmasının Oruç Reis'i yakından izlediğini, fırkateynlerin radyo aracılığıyla 'Yunan karasularından' çekilmesi mesajını ilettiklerini iddia etti. Basının iddiasına göre; ordu F-16'ları bölgeye sevk etmeyi planlıyor.

Ordu ile hükümet arasında çatlak: Hükümet diplomasi ile çözmek istiyor

Aynı gazetenin iddiasına göre; Hükümet yetkililerinin meseleyi sakin bir şekilde çözmek istediği, ordunun aksine diplomatik yolları zorlamayı düşündüğü belirtildi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre askeri seçenek masada dahi değil.

Ordu'nun durumu perişan: Uçak dahi kaldıramıyorlar

Yunan Ordusu ile hükümet arasındaki çatışmaların sebeplerinden biri de ordunun bütçe yetersizliği. Ülkedeki ekonomik sıkıntılar orduya da yansımış durumda. Ege'de dolaşan bazı savaş gemilerinin de, sistemlerindeki sorunlar yüzünden görevlerini yerine getiremeyecek durumda bulundukları kaydedildi.

Hükümetin bu gerçeklerin farkında olduğu için diplomasi kanallarını zorlaması Yunan ordusu ile arasındaki çatlağın da büyümesinin temel sebeplerinden biri.

Yunanistan'ın iddiaları uluslararası hukuk ile bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritaya yer verdi. Bölgede gerilim yaratanın maksimalist talepleriyle Yunanistan olduğunu belirten Erciyes paylaşımında, Türkiye'nin hukuki tezlerini özetledi.

Büyükelçi Erciyes,

"Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.