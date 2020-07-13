"İSRAİL ORDUSU MENSUBU BİR YAHUDİ"

Zarina, grupta bulunan ve belinde silah olduğu görülen kişinin İsrail ordusu mensubu bir Yahudi olduğunu ifade etti.

Zarina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'ye karşı destek olma ve dünyadaki Hristiyanları koruma çağrısında bulundu.

Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı.