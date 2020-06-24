AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.'' açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları sökmüştü.