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    • 24.06.2020 16:53
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    'den 'in 'teki mezarlıkta bulunan tabelalarını sökmesine sert tepki!

    Sözcüsü Ömer Çelik, '' makamlarının 'nın 'te restorasyonunu gerçekleştirdiği ’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi 'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.'' açıklamasında bulundu.

    AK Parti'den İsrail'e sert tepki!

    Sözcüsü Ömer Çelik, '' makamlarının 'nın 'te restorasyonunu gerçekleştirdiği 'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi 'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.'' açıklamasında bulundu.

    NE OLMUŞTU?
    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları sökmüştü.

    Haberler Güncel AK Parti'den İsrail'in Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını sökmesine sert tepki!
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