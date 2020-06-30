Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.06.2020 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2020 10:44
    ABONE OL

    , İngiliz eski sömürgesi 'da uygulanacak ve dünyanın karşı olduğu 'nı onayladı

    Komünist Hükümeti, 'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan 'nı onayladı. Mevcut yasaya batı devletleri büyük tepki göstermiş, ABD yönetimi de Hong Kong'a bir dizi yaptırım yapacağını açıklamıştı. Söz konusu yasaya karşı Hong Kong dev lara sahne olmuştu.

    Çin'den dünyayı ayağa kaldıran onay

    Uluslararası basında yer alan haberlere göre Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası, oy birliğiyle kabul edildi.

    Yerel saatle sabah 9.00'da başlayan oturumda yasa oylamasının 15 dakikada tamamlandığı ve 162 daimi komite üyesinin evet oyu kullandığı bildirildi.

    Kongre'nin onayını almasının ardından yasanın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

    ÇİN'İN YENİ GÜVENLİK YASASI

    Hong Kong'da geçen yıl 9 Haziran'da bir milyona yakın gösterici sokaklara dökülmüş ve suçluların Çin'e iadesi tasarısını protesto etmişti.

    Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Bölgede aylarca süren protestoların ardından yerel hükümet geçen yıl 23 Ekim'de tasarıyı geri çekmişti.

    Diğer yandan Batı'dan ve Hong Kong'daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasası kararı ise Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından 28 Mayıs'ta kabul edilmişti.

    Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

    "KÜÇÜK BİR AZINLIK"

    Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

    Haberler Dünya Çin, İngiliz eski sömürgesi Hong Kong'da uygulanacak ve dünyanın karşı olduğu Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri