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    • 29.06.2020 15:56
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    • 29.06.2020 16:12
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    Son dakika: 'dan çok konuşulacak yeni hamle! Başkanı Trump hakkında tutuklama kararı!

    'dan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Gelen son dakika haberine göre; İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi de dahil, İran’a saldırılar gerekçesi ile Başkanı Trump hakkında tutuklama kararı çıkardı. Trump hakkında ‘ ve terör’ suçlamasıyla tutuklama kararı çıkaran İran INTERPOL’a başvurdu.

    Tahran Savcılığı'ndan son dakika karar! Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan son dakika bir hamle geldi. Edinilen bilgiye göre İran Süleymani'nin öldürülmesinden sorumlu tutulan 36 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Hakkında tutuklama kararı bulunan isimlerin olduğ listenin başınd Başkanı yer alıyor...

    TRUMP HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

    İran'ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkardı. Listenin başında ise ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor.

    Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkarttı. İran medyasında yer alan habere göre, İran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, "Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi" ifadelerini kullandı.

    LİSTENİN BAŞINDA TRUMP VAR

    El-Kasi Mehr, hava saldırısında rolü olan ABD'li ve diğer devletlerin yetkilerinin belirlendiğini belirterek, "Bu terör saldırısında parmağı olan ABD'li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi. Verilen yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e bildirildi. Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor ve başkanlık süresi sona erdikten sonra bile adli takip kararı devam edecek" dedi.

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