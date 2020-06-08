Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, BAE'ye ait SİHA'nın cumartesi günü Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini bombaladığı belirtildi.

Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı, ancak hastanede ve ambulanslarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, BAE'nin bu saldırısının, ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alan Hafter milislerinin işlediği insanlık suçlarının bir devamı olduğu vurgulandı.