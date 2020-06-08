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    • Dünya
    • 08.06.2020 14:32
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    • 08.06.2020 14:39
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    'da savaş suçu! 'ye ait 'lar 'da bir hastaneyi bombaladı

    Sahada yenilen savaş suçu işliyor. ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava araçlarının () kentinde bir ni vurduğunu duyurdu.

    BAE savaş suçu işledi

    Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, BAE'ye ait SİHA'nın cumartesi günü Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini bombaladığı belirtildi.

    Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı, ancak hastanede ve ambulanslarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

    Açıklamada, BAE'nin bu saldırısının, ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alan Hafter milislerinin işlediği insanlık suçlarının bir devamı olduğu vurgulandı.

    Libya hükümeti, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

    Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

    Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.
    Haberler Dünya Libya'da savaş suçu! BAE'ye ait SİHA'lar Misrata'da bir hastaneyi bombaladı
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