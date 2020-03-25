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'da ünden ölen ilk hasta hakkında şoke eden detay!

’de ortaya çıkan ve 6 kıtaya birden yayılan yeni tip en çok ’yı etkiledi. İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin’i ikiye katlayarak 6 bini aştı. Ülkenin "bir numaralı hasta"sı hakkındaki gerçekler ise şoke etti. İşte detaylar…

  • Dünya
  • 25.03.2020 10:05
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 10:12
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Şu ana kadar 6 bini aşan can kaybıyla dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi.

38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia'da yaşayan Mattia'nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı. Mattia şunları söyledi:

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