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koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs Avrupa'yı adeta esir aldı. Son verilere göre 1705 vakanın görüldüğü 'da 43 kişi hayatını kaybetti. Hollanda parlamentosunda koronavirüs toplantısında konuşan Hollanda Sağlık Bruno Bruins konuşma sırasında bayıldı. Bruins'un baygınlık geçirmesi "koronavirüse mi yakalandı?" sorusunu akıllara getirdi.

  • Dünya
  • 18.03.2020 23:15
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 23:34
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Hollandalı Bakan koronavirüs toplantısında bayıldı

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs Avrupa'yı adeta esir aldı. Son verilere göre 1705 vakanın görüldüğü 'da 43 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜS TOPLANTISINDA BAYILDI
Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.

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