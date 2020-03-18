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nedir? İşte etken maddesi... Korona virüse covid-19 iyi gelen ilaç hangisi? ...

nedir? Koronavirüs ile ilgili arka arkaya haberler geliyor.Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğü geçen günlerde açıklandı. Büyükelçiliği bir açıklama yaparak Favipiravir isimli ilacın koronavirüsüne iyi geldiğini söyledi. Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin'in kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip corona virüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti. T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, 'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır.

  • Sağlık
  • 19.03.2020 09:39
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:25
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Korona virüse iyi gelen ilaç nedir? Favipiravir nedir?

Korona Türkiye son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs'ün çıkış yeri olan Çin'den gelen haberler hastaları umutlandıracak türden olmuştur. Çin Büyükelçiliği Twitter hesabından açıklama yaparak "Favipiravir isimli ilacın covid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014'ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı." diye tweet atttı. Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Peki Favipiravir nedir, etken maddeleri nelerdir? Favipiravir ilacı Türkiye'de satılıyor mu?

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