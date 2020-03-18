Korona Türkiye son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs'ün çıkış yeri olan Çin'den gelen haberler hastaları umutlandıracak türden olmuştur. Çin Büyükelçiliği Twitter hesabından açıklama yaparak "Favipiravir isimli ilacın covid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014'ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı." diye tweet atttı. Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Peki Favipiravir nedir, etken maddeleri nelerdir? Favipiravir ilacı Türkiye'de satılıyor mu?