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Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat

Koronavirüs hakkında pek çoğumuzun bildiği kulaktan dolma bilgilerden öteye geçmiyor ne yazık ki... Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan kovid-19 Türkiye'yi de vurdu. Peki ama koronavirüs hakkına ne biliyoruz? Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz geliştirilmiş ve kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi. İşte koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar...

18.03.2020 12:47 - Son Güncelleme: 18.03.2020 12:57
Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat

İŞTE KORONAVİRÜS HAKKINDA DOĞRU BİLDİĞİMİZ TÜM YANLIŞLAR

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Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat

YANLIŞ
Kovid-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür.

Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat

DOĞRU

Kovid-19 erişkin yaştaki bütün bireyleri etkileyebilir. Hastalığı ağır geçirme olasılığı yaş ilerledikçe artmaktadır. 40 yaşın altında binde 2 olan ölüm oranı, 80 yaşın üzerine çıkıldığındam yüzde 15'e ulaşmaktadır.

Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat

YANLIŞ

Kovid-19 laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüstür.

Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat

DOĞRU
Kovid-19 laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs değildir ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayılmıştır.

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