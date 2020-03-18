Koronavirüs hakkında bunu pek çok kişi yanlış biliyor! Bu detaylara dikkat
Koronavirüs hakkında pek çoğumuzun bildiği kulaktan dolma bilgilerden öteye geçmiyor ne yazık ki... Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan kovid-19 Türkiye'yi de vurdu. Peki ama koronavirüs hakkına ne biliyoruz? Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz geliştirilmiş ve kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi. İşte koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar...
18.03.2020 12:47
- Son Güncelleme: 18.03.2020 12:57
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