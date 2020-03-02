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Son dakika: lideri Putin'den flaş açıklama: Savaşa girme niyetimiz yok

Son dakika haberi... Devlet Başkanı 'den kritik bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.

  • Dünya
  • 02.03.2020 09:44
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 10:04
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