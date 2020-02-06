Son dakika haberine göre Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti. Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: AB'den İdlib çağrısı Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki saldırı hakkında önemli açıklama
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