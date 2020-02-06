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  • 06.02.2020 21:44
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 21:47

Son dakika: rejimi yine sivilleri hedef aldı: 15 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının, bölgesindeki yerleşimlere gün içinde yaptığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

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