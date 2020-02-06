Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 8 şehidin verildiği rejim saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler de bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulmasıdır"

''RUSYA İLE NEDEN ÇATIŞALIM?''

İdlib'de hedefimiz Rusya değildir. Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Askerlerimize saldıran rejimdir. Sabrımızın sınırı vardı en son 8 şehidimiz olduktan sonra karşılığını verdik.

''70'TEN FAZLA REJİM UNSURUNU ETKİSİZ HALE GETİRDİK''

Rejim saldırganlığına devam ederse burada durmayız kat kat cevabını verdik 70'ten fazla rejim unsurunu etkisiz hale getirdik. İnsani dramı durdurma için ne gerekiyorsa bunu da yapmamız lazım.''

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yakın koordinasyon sürüyor" denildi.