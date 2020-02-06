Son dakika haberleri... Avrupa Birliği Rejim ve destekçilerinin Suriye'nin İdlib şehrinde sivillere yönelik tüm katliam girişimi ve saldırılarının durdurulması için çağrıda bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Avrupa Birliği Rejim ve destekçilerinin Suriye'nin İdlib şehrinde sivillere yönelik tüm katliam girişimi ve saldırılarının durdurulması için çağrıda bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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