UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki havalimanı yolu üzerinde bulunan Brega petrol tesislerine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Kanunu, saldırı nedeniyle tesislerde hasar oluştuğunu aktardı.

Hafter güçleri ayrıca UMH birliklerinin Trablus'un 50 kilometre doğusunda bulunan Karabuli bölgesindeki Ravacih cephesi mevzilerine de ateş açtı.

Karabuli bölgesi, Trablus ile Misrata arasındaki sahil bölgesi üzerinde bulunuyor. Saldırılar nedeniyle başkentteki Mitiga Havalimanı'nı kullanamayan yolcular, bu yol üzerinden Misrata Havalimanı'na ulaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.





MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Daha sonra Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmede Türk heyeti UMH'ye eşlik ederken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve Moskova'yı terk etmişti.

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasına rağmen Libya'da 12 Ocak'tan bu yana çatışmasızlık durumu büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün yaptığı açıklamada, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullanmıştı.