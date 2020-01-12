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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 10:41

Son dakika: 'daki ile ilgili 'den açıklama

'nin devreye girmesiyle birlikte 'da ve İdlib'de başlayan süreciyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kalın ateşkes anlaşmalarının "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisi" sonucu olduğunu söyledi.

Libya'daki ateşkes ile ilgili Türkiye'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter mesajı şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren ve İdlib anlaşmaları, 'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.

Diplomasi bir süreç yonetimidir.

Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır."

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla iç savaş ülkesi Libya'da bu gece Türkiye saatiyle 01.00'dan itibaren ateşkes sağlanmıştı.

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