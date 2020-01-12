Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter mesajı şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.
Diplomasi bir süreç yonetimidir.
Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır."
Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla iç savaş ülkesi Libya'da bu gece Türkiye saatiyle 01.00'dan itibaren ateşkes sağlanmıştı.
Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 12, 2020
Diplomasi bir süreç yonetimidir.
Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır.
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