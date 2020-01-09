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  • 09.01.2020 12:06
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:19

Son dakika: Trump'ın açıklaması tansiyonu düşürmedi! 'dan ABD'ye yeni tehdit: Daha sert intikam yakında

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Trump'ın geri adım atmasına ve barış çağrısında bulunmasına rağmen tehditlerine devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, ABD'ye yapılan misillemeyle ilgili olarak "Daha sert intikam yakında" açıklamasında bulundu.

İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Daha sert intikam yakında

ABD Başkanı 'ın 'la tansiyonu düşürmesi ve Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (GK) gönderdiği mektupla ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu duyurmasına rağmen İran tehditlerine devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından olan , İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme saldırılarıyla ilgili olarak "Daha sert intikam yakında" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Abdullah Araghi, Kasım Süleymani suikastının ardından İran'ın yaptığı misilleme saldırıları hakkında açıklama yaptı.

"DAHA SERT İNTİKAM YAKINDA"
Reuters'ın Tasnim Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre Araghi, "Daha sert intikam yakında" ifadelerini kullandı.

Tasnim ayrıca Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Ali Fadavi ise İran'ın füze saldırılarının ülkenin gücünü gösterdiğini ve ABD'nin tek bir şey bile yapamadığını söyledi.

ABD'NİN BM MEKTUBUNA YANIT
Öte yandan ABD'nin BM'ye yolladığı mektuba İran'dan yanıt geldi.

İran'ın BM Temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek Süleymani suikastını meşru müdafaa olarak tanımlamış ve İran ile ön koşulsuz olarak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

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