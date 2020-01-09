İran, General Kasım Süleymani'yi toprağa verdi. "İntikam" yemini etti. Komutanın öldürüldüğü saatte ABD üslerine saldırı düzenledi.
80 askerin öldürüldüğünü belirtti. Trump "Hasar yok" dedi. Ruhani netti: ABD, elimizi kesti. Biz onların ayaklarını keseceğiz.
DRONE ARTIK!
ABD'nin general Kasım Süleymani'yi drone ile öldürmesi, dünyada yankı uyandırdı. İran, misilleme için komşusu Irak'taki ABD üslerine önceki gece Süleymani'nin öldürüldüğü saat olan 01.20'de peş peşe füzeler fırlattı. Ayn el Esad ve Erbil'deki iki üsse 13 balistik füze çarptı. Saldırıda toplam 80 ABD askerinin öldüğü açıklandı.
Dini lider Ali Hamaney, "Amerikalıların yüzüne tokadı indirdik. ABD, Irak'ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak'ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani ise, "ABD Süleymani'nin elini kesti, biz de onların bacaklarını kesiyoruz" ifadesini kullandı.
İNTİKAMIN TAMAMI DEĞİL
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, "Bu intikamın tamamı değil. Asıl intikam öyle bir seviyede olacak ki ABD'liler gitmek zorun da kalacak" dedi.
ABD BARIŞ İÇİN HAZIRDIR
ABD Başkanı Trump, saldırıda herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirtti, şöyle devam etti: İran'a ekonomik yaptırımlar uygulayacağız. Füzelerimiz ölümcüldür. ABD, barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır. İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey.
Ayn el Esad Hava Üssü
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