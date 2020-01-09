Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:01

Son dakika: - gerilimine damga vuran semboller!

Son dakika haberine göre, Kasım Süleymani’nin Başkanı ’ın talimatıyla öldürülmesiyle başlayan gerilim her geçen gün artıyor. ABD ile arasındaki yüksek tansiyon iki tarafın da gündeme getirdiği semboller damga vurdu. İşte o sembollerden bazıları...

ABD'NİN 52 HEDEFİ
ABD Başkanı Trump, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine yanıt verilmesi halinde İran çıkarlarına yönelik 52 hedef belirlediklerini söyledi. Bu sayı, 1979'da Tahran'da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: ABD-İran gerilimine damga vuran semboller!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri