ABD'NİN 52 HEDEFİ
ABD Başkanı Trump, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine yanıt verilmesi halinde İran çıkarlarına yönelik 52 hedef belirlediklerini söyledi. Bu sayı, 1979'da Tahran'da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor.
ABD'NİN 52 HEDEFİ
ABD Başkanı Trump, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine yanıt verilmesi halinde İran çıkarlarına yönelik 52 hedef belirlediklerini söyledi. Bu sayı, 1979'da Tahran'da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor.
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