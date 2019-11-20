Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 20.11.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 23:47

polisi 'te bir camiyi kapattı

'nın Meclis Kapısı'nın karşısındaki Er-Rasasi Mescidi, bazı kısımları yönetimine bağlı Eğitim Müdürlüğü tarafından ofis olarak kullanıldığı gerekçesiyle polisince 6 aylığına kapatıldı.

İsrail işgalde sınır tanımıyor! 6 aylığına kapattılar

polisi, işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı bir caminin kapısına kilit vurdu.

'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Er-Rasasi Mescidi, İsrail tarafından 6 aylığına kapatıldı.

İsrail polisi, bazı kısımlarının yönetimine bağlı Kudüs Eğitim Müdürlüğü tarafından ofis olarak kullanılmasını caminin kapatılmasına gerekçe gösterdi.

Filistin Devlet Televizyonu ve Filistin Milli Eğitim Müdürlüğünün Doğu Kudüs'teki ofisleri de İsrail güçlerince sabah düzenlenen baskının ardından 6 ay süreyle kapatılmıştı.

İsrail polisi ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına "Filistin yönetimiyle bağlantılı oldukları" gerekçesiyle baskın düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti olarak" kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail makamları, Kudüs'teki Filistin kurumları ile Filistin toplumunun önde gelen isimlerine yönelik ihlal ve baskılarını arttırdı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİsrail polisi Kudüs'te bir camiyi kapattı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri