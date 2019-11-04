ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanannda, DEAŞ terör örgütünün bitirilmesiyle Suriye ve Irak'taki yaklaşık 7,7 milyon insanın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı öne sürülürken bugün Haseke'den ajanslara düşen bir fotoğraf, Suriye'nin kuzeyinde halka kan kusturan teröristlerin ABD tarafından desteklendiğini ortaya koydu.

Türkiye'ye ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan sivillere yönelik saldırıların arkasında da, ABD'nin desteğini bir türlü çekmediği PKK/YPG'liler var.



ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı.

YPG İLE İLGİLİ İBARELER YİNE YOK

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

PKK/YPG İLİŞKİSİNİ BİLMEZLİKTEN GELİYORLAR

PKK'nın Avrupa'da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.







AFP'nin fotoğrafında Ayn Divar köyünde ABD'li askerler YPG'li teröristlerle birlikte yürüyüş yapıyor.



"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE AKTİF BİR ROL OYNUYOR"

Raporda, Türkiye'nin, 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 DEAŞ militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

Ayrıca raporda, Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.



TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELER BÖLÜMÜNDE ABD YOK!

Raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, "terör sponsoru" kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü.

ABD TERÖRE KAÇ MİLYAR DOLAR DESTEK VERİYOR?

Raporda İran için bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda bir milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürülürken, "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze'deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak'taki çeşitli grupları destekleyerek 2018'de de terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.