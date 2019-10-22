Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak nitelendiren Van Hollen, "İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye'de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Amerikalı siyasetçi basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Katliamı durdurmamız gerekiyor. DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

TRUMP'I O DA ARAMIŞ

ABD'li üst düzey isimlerle görüşen terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed ise, tercüman aracılığıyla konuşurken, iki hafta önce kararından geri dönmeye ikna etmek için ABD Başkanı Donald Trump'a telefon ettiğini söyledi.