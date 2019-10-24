Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.10.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 10:39

'li senatörler terörist için vize istedi!

’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na tepki gösteren isimlerin başında gelen senatörleri , Chris Van Hollan ve Marsha Blacburn'ün asıl amaçları ortaya çıktı. ABD senatörleri, hain terör örgütü ’nin sözde yöneticisi için vize başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

ABD'li senatörler terörist için vize istedi!

CNN muhabiri Ryan Browne'nin iddiasına göre, senatörler Başkanı Trump'ın terörist 'ye teşekkürü sonrasında harekete geçerek Kobani'nin ABD'ye gelmesini sağlamak üzere vize başvurusunda bulundu.

POMPEO'YA YAZILDI
Dışişleri Bakanı Pompeo'ya yazıldığı belirtilen mektupta senatörlerin "ABD'nin 'den çekilmesinin bölgedeki ABD müttefikleri için ciddi sonuçları oldu. IŞİD ile savaştaki operasyonlardan sorumlu General Mazlum'un ABD'ye ziyareti için gerekli olabilecek işlemleri düzenlemenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD'li senatörler terörist Mazlum Kobani için vize istedi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri