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  • 30.10.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 23:00

'ta bilanço yükseliyor! 6 gün içinde 100 kişi öldü

'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e ulaştı. Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.

Irak'ta bilanço yükseliyor
'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen lar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.



YARALI SAYISI 5 BİN 500'E YÜKSELDİ
Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.

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