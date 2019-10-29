DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin Türkiye sınırına yakın bir yerde 'bulunması'nın arkasındaki perde aralanıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin, "Suriye'nin güneydoğu ucunda terör örgütü YPG ve ABD kontrolündeki Baghouz-Hajin bölgesinden kuzeybatı ucundaki İdlib'de Berişa Köyü'ne nasıl ulaştığı" sorusu aydınlanmaya başladı.

Resmi istihbarat paylaşımı açıklamaları, uluslararası ajanslar ile gazetecilerin haberleri, Bağdadi'nin yerinin Türkiye'nin yakaladığı DEAŞ'lılardan ve sahadan edindiği bilgileri paylaşmasıyla tespit edildiğini; Bağdadi'nin Suriye'nin güneydoğu ucundan kuzeybatı sınırına kadar YPG kontrolündeki bölgeden YPG'li kaçakçılar tarafından taşındığını ortaya koydu.

Terör örgütü YPG ise Bağdadi'nin Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib'e geçmesini sağlayarak, bunu "Türkiye'ye geçecek ve korunacaktı" şeklinde propaganda malzemesi olarak kullanmak istedi.





IRAK: YERİNİ BİZ BİLDİRDİK

Medyaya yansıyan kaynaklara göre, sondan başa doğru olaylar şöyle gelişti:

Bağdadi'nin İdlib'de vurulduğuna dair haberler medyaya düştükten sonra ABD Başkanı Donald Trump, "Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib kentine bağlı Berişa Köyü'nde öldürüldüğünü" duyurarak, Irak, Türkiye, Rusya ve Suriye ile 'Kürtlere teşekkür etti.

Irak Devlet Televizyonu, Bağdadi'nin yerinin bulunmasında Irak istihbaratının yardımcı olduğunu açıkladı.

SkyNews ve Al Jazeera Arapça gibi haber siteleri de, Bağdadi'nin çıkış yerinin Irak istihbaratı tarafından ABD'ye verildiği belirtildi.

Bağdadi, Suriye'nin güneyinde Irak sınırına yakın YPG kontrolündeki Baghouz-Hajin bölgesindeydi.

The Guardian ise buna ek olarak, Irak istihbaratının Bağdadi ile kardeşleri Jumah, Ahmed ve ailelerini izlediğini yazdı.





KRİTİK İSTİHBARAT TÜRKİYE'DEN

Irak istihbaratı Bağdadi'nin yerini nasıl öğrenmişti?

Buna ilişkin ayrıntılı haberi dün Reuters duyurdu. Buna göre; Irak istihbaratının, Bağdadi'nin yerini bulmak için yararlandığı iki kritik nokta vardı: Birincisi, Bağdadi'nin yardımcısı İsmail El İthavi.

Ethavi, Türkiye tarafından yakalanarak Irak'a teslim edilmişti.

Reuters, Iraklı bir güvenlik yetkilisine dayanarak, İthavi'nin önemine işaret etti: "İthavi'nin Irak'a verdiği bilgiler, Bağdadi ve yanındaki 5 kişinin nasıl hareket ettiği ve nerede saklandığı konusundaki bulmacanın eksik parçalarını tamamladı. Bu, Bağdadi'ye ulaşılmasındaki dönüm noktalarından biri oldu."

Reuters, ikinci önemli adımın yine, "ABD, Türkiye ve Irak istihbaratlarının ortak operasyonuyla 4 Iraklı ve bir Suriyeli DEAŞ'lının yakalanması" olduğunu vurguladı.





Üst düzey bir Iraklı yetkili, "Yakalanan bu kişiler bize Suriye'de Bağdadi'yle nerede buluştuklarına dair bilgileri verdiler. 2019 yılının ortalarında Bağdadi'nin ailesi ve 3 yardımcısıyla, İdlib'in köylerinde oradan oraya hareket ettiğini tespit ettik" dedi.

BBC MUHABİRİ İFŞA ETTİ

Peki Bağdadi, Suriye'nin güneydoğu ucunda terör örgütü YPG ve ABD kontrolündeki Baghouz-Hajin bölgesinden 577 kilometre kuzeybatıdaki Berişa Köyü'ne nasıl ulaşmıştı?

Bu konudaki en güvenilir kaynak, BBC'nin Suriye muhabiri Riam Dalati. 2017'de DEAŞ'lıların YPG gözetiminde Rakka'dan silahlarıyla birlikte nasıl 'tahliye edildiğini' ortaya koyan Dalati, pazar günü operasyonun ardından Twitter hesabından bu konuda mesajlar paylaştı. Dalati, Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) DEAŞ'lı teröristlerin İdlib'e girişine yardım ettiğini; "DEAŞ'lıların özel bölmeler yapılmış petrol tankerlerinde" taşındığını ve "petrol sevkıyat yollarının kullanıldığını" yazdı.

Dalati, tweet'ine de, DEAŞ'lılar ve ailelerinin YPG kontrolündeki El Hol tutuklu kampına hiç gelmediklerini, şoförlere ve SDG yetkililerine rüşvet verildikten sonra 'kamyonların çölde kaybolduğunu' belirten bir metin de ekledi. Metinde, tankerlerin Rakka-Münbiç-Halep-İdlib yolunu kullandığı belirtildi.





YPG PROPAGANDA İÇİN KULLANDI

Bağdadi'nin öldürüldüğü duyulur duyulmaz terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani 'operasyona istihbarat sağladıklarını' iddia etti.

Ardından da örgüt ve yandaşlarının sosyal medya hesaplarından, Bağdadi'nin Türkiye'nin kontrol noktalarının bulunduğu İdlib'de ve sınıra yakın bir köyde olması üzerinden, "Türkiye'ye kaçacaktı, korunacaktı" mesajları paylaşılmaya başlandı. Örgüte yakın internet haber portalları da bu propagandayı haberleştirerek dünyaya servis etti.

Güvenlik kaynakları, örgütün Bağdadi'nin YPG alanındaki 577 kilometrelik yolculuğundan haberdar olduğunu, ancak Türkiye aleyhine kullanmak için sınıra kadar gelmesini beklediklerini" değerlendiriyor.

YPG'NİN İLK OLAYI DEĞİL

• BBC muhabirleri Dalati ve Quentin Sommerville, Ekim 2017'de, YPG'lilerin Rakka'da 4 bine yakın DEAŞ'lıyı, silahları, mühimmatları ve bombalı intihar yelekleri üzerlerinde olduğu halde otobüs ve kamyonlara doldurarak 'tahliye' ettiğini ortaya çıkarmıştı.

• YPG, Ocak 2018'de Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Özgür Suriye Ordusu ile savaşmaları için ellerindeki DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı.

• 24 Ocak 2018'de, Şanlıurfa'da aralarında Hollanda ve İngiliz asıllı teröristlerin de bulunduğu 12 kişiyle birlikte yakalanan DEAŞ'ın sözde 'sağlık emiri' Dr. Kefah Basheer Hussain, ifadesinde, "DEAŞ ile YPG arasında 4 ay önce ateşkes ilan edildiğini ve kendilerinin 'YPG gözetiminde' silahlarıyla birlikte Deyrizor'a gittiklerini" anlatmıştı.

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu Ajansı İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti. Olay yerinde 3 evin yerle bir olduğu ve etrafındaki çadırların hasar gördüğü görüntülere yansıdı. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da gözlendi.





DEAŞ'IN YENİ LİDERİ KARDAŞ OLABİLİR

Bağdadi'nin Öldürülmesinin Ardından Terör Örgütünün Yeni Liderinin Belirlendiği İddia Edildi. Newsweek'in Haberine Yeni Lider Olarak, Yakın Bir Zamanda Bağdadi Tarafından Örgütün Din İşlerini Yönetmesi İçin Görevlendirilen Hacı Abdullah El-afari Lakaplı Abdullah Kardaş Belirlendi.

DEAŞ ELEBAŞININ SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİĞİ SORUŞTURULMALI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin sosyal medayada açıklamalarda bulundu. Altun, "DEAŞ elebaşının Suriye içindeki ve son olarak İdlib'deki hareketliliği hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır. DEAŞ'a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekmektedir" dedi. Altun şunları söyledi: "Türkiye, YPG ile DEAŞ arasında uzlaşmalara varıldığına dair haberlerden ve YPG'nin geçen hafta yaptığı gibi tutuklu DEAŞ üyelerini cezaevlerinden salıverme tehditlerinden duyduğu endişeleri dile getirdi. Uluslararası koalisyon, buna yönelik adımlar atmalıdır."

BU OPERASYONDAN YPG'YE PAYE ÇIKMAZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır" dedi. Kalın, "Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur. Bağdadi'nin öldürülmesi çok önemlidir. Ama buradan YPG'yi aklama, onlara paye çıkartma çabası bizim açımızdan kabul edilemez" diye konuştu. Kalın harekatla ilgili Türk ve ABD'li istihbarat birimlerini koordinasyon yaptığını belirterek, "Operasyonun gerçekleştiği gece askeri makamlarımız arasında yoğun bir diyalog olduğunu söyleyebiliriz" dedi.