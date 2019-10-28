DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmen açıklanırken, bir dönem Irak ve Suriye'de hüküm süren örgütte bundan sonra kimin söz sahibi olacağı sorusu cevap bekliyor.

Eski Irak İçişleri Bakan Yardımcısı Adnan Esadi, Şubat 2014'te El Arabiya'ya verdiği bir röportajda DEAŞ'ın lider kadrosunu ortaya koymuştu.

Esadi'nin paylaştığı bilgilere göre hepsi de Irak'tan çıkan 6 ismin en az üçü Saddam Hüseyin'in ordusunda hizmet etmiş, diğerleriyse daha önceleri Irak cezaevlerinde bir süre kalmış ve serbest kalmalarının ardından Suriye'deki savaşa katılmış kişilerden oluşuyordu. Ancak bu listede yer alanların çoğu ya öldürüldü ya da kayıplara karıştı.

EBUBEKİR BAĞDADİ

Gerçek adı İbrahim Bedri olan ve eskiden Ebu Dua adıyla da tanınan Bağdadi, 4 Haziran 2004'te Amerikan güçleri tarafından tutuklanmadan önce İslami araştırmalarda ders veriyor, Bağdat ve Felluce'deki camilerde imamlık yapıyordu.

Cezaevinde geçen üç yılın ardından serbest bırakıldı, "Sünni Ordusu"nu (Ceyhul Sünni) kurdu, El Kaide'ye katıldı. Ebu Ömer Bağdadi'nin ölümünün ardından örgüt komutasında üçüncü sıraya yükseldi. Öldüğüne dair bugüne dek birçok kez haber yapıldı.

Nisan ayında, en son Temmuz 2014'te görüntüsü paylaşılan Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir video kaydı yayımlandı. Bağdadi'nin bu kayıtta başka ülkelerdeki bağlantılı örgütlerden bahsettiği ve elinde "Türkiye Vilayeti" yazan bir belgeyi incelediği görüldü.

EBU EYMEN IRAKİ

DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden ve askeri konseyin üyelerinden olan Iraki, Saddam Hüseyin yönetimi sırasında Irak Hava Kuvvetleri istihbaratında albay olarak görev yaptı. O sıralar takma adı Ebu Muhanned Suveydevi'ydi. 2007'de üç yıl hapis cezası aldı. Serbest kalınca Suriye'ye geçti, burada İdlib, Halep ve Lazkiye şehirlerinde DEAŞ militanlarına komutanlık yaptı. 7 Kasım 2014'te ABD güçlerinin Musul'da düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

EBU AHMED ELVANİ

Gerçek adı Velid Cesim olan, Saddam ordusunun eski üyelerinden Elvani, DEAŞ'ın askeri konseyi içinde yer aldı. ABD'nin 2014 sonlarında Irak'ta insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda öldürüldüğü iddia edildi. Ancak 2015'te hala hayatta olduğuna dair haberler çıktı.

EBU ABDURRAHMAN BİLAVİ

DEAŞ'ın askeri konseyinin 4 üyesinden biri ve örgütün Şura Konseyi'nin eski başkanıydı. Irak'ın Enbar vilayetindeki Halidiye semtinden olan Bilavi, 27 Ocak 2005'te tutuklanıp Amerikan askeri gözaltı merkezi Buka Kampı'na götürüldü. Gerçek adı Adnan İsmail Necm olan DEAŞ liderinin Temmuz 2014'te Halidiye'de öldürüldüğü belirtildi.

HACI BEKİR

Samir Abd Muhammed Huleyfevi olan Hacı Bekir, Saddam ordusunda eski bir subaydı, silah geliştirmekle suçlandı. Daha sonra Buka Kampı'na gönderildi, serbest kalmasının ardından El Kaide'ye katıldı. Ölümüne kadar DEAŞ'ın Suriye'deki en güçlü komutanı olduğu iddia ediliyordu.

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi 2015'te yer verdiği bir haberde, Suriye ve Irak'ın önemli bir bölümünü ele geçiren ve birçok ülkede terör eylemleri düzenleyen DEAŞ'ın geçmişine dair önemli belgeleri paylaştı. Buna göre, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki tüm yapılanmasının, Saddam Hüseyin döneminin Baas Partisi istihbarat subaylarından Hacı Bekir tarafından planlandığı ortaya çıktı. Hacı Bekir'in kurduğu örgüt yapılanmasının, Almanya'nın gizli polisi Stasi'ye benzediği yorumları yapıldı.

EBU FATIMA CAHEYŞİ

Gerçek adı Nima Abd Nayif Ceburi olan Caheyşi, Irak'ın kuzeyinde Kerkük'e yerleşmeden önce Irak'ın güneyindeki DEAŞ operasyonlarından sorumluydu. Doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere göre Ağustos 2015'te ABD hava saldırısında öldürülen Ebu Müslim Türkmeni'nin yerine getirildi. Haberlere göre DEAŞ'ın askeri komitesine başkanlık yaptı ve örgütün üst düzey 5 komutanı arasında yer aldı, DEAŞ'ın "Kerkük Valiliğini" de yürüttü.

Bağdadi'nin Ekim 2015'te ciddi şekilde yaralandığı iddiaları oraya atıldığında Caheyşi'nin adı da halef olarak anılmaya başlandı. DEAŞ, koalisyon güçleri ve Irak birlikleri karşısında toprak kaybedince Irak'tan Suriye'ye geçti. DEAŞ'ın topraklarının iyice küçüldüğü 2018 başlarından bu yana nerede olduğu bilinmiyor.

ABDULLAH KARDAŞ

DEAŞ'ın yayın organı Amak Haber Ajansı, geçen ağustos ayında yaptığı duyuruyla Bağdadi'nin yerini Iraklı Abdullah Kardaş'a bıraktığını iddia etti. Bağdadi'nin sağlık durumunun kötüleşmesi sonrası yerini kime bırakacağı söylentileri sırasında çıkan bu haberler örgüt tarafından resmen doğrulanmadı.

Telafer kökenli Türkmen olduğu belirtilen Kardaş, Bağdadi'yle birlikte 2003'te Irak'ta Amerikan güçleri tarafından cezaevine gönderilmişti.