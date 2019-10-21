Şinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Biriminden yapılan açıklamada, 1 Ocak-18 Ekim'de ülke genelinde 55 bin 894 dang humması vakası kaydedildiği, bu vakalardan 74'ünün ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Dang humması vakalarının en çok başkent Kolombo ve civar bölgelerinde görüldüğüne işaret edilen açıklamada, 18 Ekim'e kadar Kolombo bölgesi genelinde 11 bin 854, Gampaha bölgesinde 8 bin 976, Kalutara bölgesinde de 5 bin 456 vaka kaydedildiği aktarıldı.

Uzmanlar, dang humması nedeniyle ülkede geçen yıl toplam 58 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bu yıl neredeyse 10 ayda kaydedilen ölümlerin "endişe verici" boyutta olduğunu ifade etti.





DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.