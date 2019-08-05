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  • 05.08.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:51

’de 5 gün yas ilan edildi... Trump: Dua ediyoruz

’de Texas, Ohio ve Illinois eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 5 gün yas ilan edildi. ABD Başkanı , 5 günlük yası hesabından ilan etti.

ABD’de 5 gün yas! Trump: Dua ediyoruz

'de, Texas eyaletinin kentinde düzenlenen, 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve 26 kişinin yaralandığı; Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı, son olarak Illinois eyaletinde düzenlenen, 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı saldırıların ardından 5 günlük yas ilan edildi.

'DUA EDİYORUZ'
ABD Başkanı , hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, El Paso, Teksas ve Dayton, Ohio'daki trajedilerin kurbanlarının onuruna, bayraklarını tüm Federal Hükümet binalarında yarıya indirme konusunda yetki verdim. Beyaz Saray'daki bayraklar bugün 8 Ağustos Perşembe gününe kadar düşürülecek. Melania ve ben bu tarif edilemez kötülük eyleminden etkilenenler için dua ediyoruz" dedi.





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