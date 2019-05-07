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  • 08.05.2019 01:52
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 01:52

, Maduro'ya karşı gelen eski istihbarat başkanına yaptırımları kaldırdı

yönetimi, geçen hafta Devlet Başkanı 'ya karşı gelerek muhalefet saflarına geçen eski Venezuela Başkanı General Cristopher Figuera'ya uygulanan yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

Maduro'ya karşı geldi, ABD yaptırımları kaldırdı

Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'nın eski Başkanı Figuera'ya yönelik yaptırımları kaldırma kararını, bugün başkent Washington'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada duyurdu.

PENCE, FİGUERA'NIN YAPTIRIMLARINI KALDIRDI
"Figuera'nın, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü destekleyen son hareketlerine bakarak, bugün ABD'nin Figuera'ya uyguladığı son yaptırımları kaldırdığını açıklıyorum." ifadelerini kullanan Pence, Venezuela ordu mensuplarına da Figuera gibi Maduro rejimine karşı gelmeleri çağrısında bulundu.

ABD da karara ilişkin yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC),geçen hafta Maduro rejimiyle bağlarını kopararak, Venezuela anayasası ve Ulusal Meclisinin tarafına geçen Figuera'ya uygulanan yaptırımları kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.

OFAC, 15 Şubat'ta Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı 'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

VENEZUELA'DAKİ OLAYLAR
Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen , bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Juan Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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