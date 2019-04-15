Washington'un yıllardır peşinde olduğu Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki karanlık geçmişini ortaya koyan isim olarak biliniyor.

Assange'ın Wikileaks üzerinden yayımladığı belgelerde, Irak ve Afganistan'da sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkumlara işkence edilmesi gibi bilgiler yer alıyor. Irak dosyasında, haber ajansı Reuters'ın 2 çalışanı dahil 15 kişinin öldürülmesine ilişkin görüntüler, teslim olmak üzere bir askeri üsse gelen 2 kişinin helikopterle vurulması, ABD askerlerinin parmağını kestikleri bir mahkumu asitle yakmaları, bir mahkumun ABD askerlerinin gözü önünde infaz edilmesi gibi belgeler bulunuyor.





SIĞINMA SÜRESİ DOLUNCA GÖZALTINA ALINDI

Ekvador'da iktidarın değişmesiyle birlikte ABD yanlısı Lenin başa geçti. Washington yönetimi Assange'a tekrer sığınma talebi verilmemesi için uzun süredir baskı yapıyordu. ABD istediğini geçen hafta aldı. Assange'ın Ekvador'un kendisine verdiği sığınma talebi dolunca, İngiltere polisi tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.