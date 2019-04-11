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  • 11.04.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 20:04

yarın Sudan için toplanacak

D ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki () Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, Sudan'da nun yönetime sının ardından konseyi toplantıya çağırdı.

BMGK yarın Sudan için toplanacak

'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan'da nun yönetime sı üzerine D, , İngiltere, Polonya, ve 'nın konseyi toplantıya çağırdığını bildirdi.

, yarın Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

BM'DEN SUDAN'A İTİDAL ÇAĞRISI
BM Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını söyledi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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