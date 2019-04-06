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  • 06.04.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 16:19

ele geçirildi

'da General 'e bağlı güçler, 'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Dünyanın gözü orada! Havalimanı ele geçirildi

'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

BM ÇAĞRI YAPMIŞTI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (), Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General 'e saldırıyı durdurması için çağrıda bulunmuştu.

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