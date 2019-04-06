Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.
BM ÇAĞRI YAPMIŞTI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması için çağrıda bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.