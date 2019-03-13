Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 13.03.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 17:03

Esad rejimi 'nı vuruyor

'de, Beşşar Esad rejimi ve destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde kalan bölgesini vuruyor.

Esad rejimi Türkmendağı'nı vuruyor

Rejim ve destekli yabancı terörist gruplar ile başını terörist 'ın çektiği THKP-Acilciler grubu, Soçi mutabakatını ihlal ederek Lazkiye'nın kuzey kırsalındaki 'na yoğun top ve roket saldırısı düzenliyor.

Türkmendağı'nın yanı sıra, aynı bölgedeki Cebel Ekrad (Kürtdağı) ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Naciyye ve Merand köyleri ile Bıdama beldesi de hedef alınıyor.

rejimi 2015'in son aylarında 'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'i ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, göç etmek zorunda kalmıştı. Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Dün gece rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Temaniye'de beyaz fosfor bombası kullanmış, sonrasında 'in batı kırsalındaki Hıreytan, Anadan ve Kefer Hamra bölgelerindeki sivil yerleşimlere kara saldırısı düzenlemişti.

Birkaç saat sonra muhaliflere ait gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği uçaklar, Serakib ilçesinin kırsalında yer alan bir çadırkenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 126 sivil hayatını kaybetti, 380'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. anlaşması çerçevesinde Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriEsad rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri